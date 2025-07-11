聯邦地區法官阻止政府限制“出生公民權”

中評社北京7月11日電／據新華社報導，美國新罕布什爾州首府康科德市的聯邦地區法官約瑟夫·拉普蘭特10日做出判決，再次阻止特朗普政府實施其在1月份出台的旨在限制“出生公民權”的行政令。此前，美國最高法院已經裁定，聯邦地區法官無權發布全國性禁令來阻止該行政令實施。



據媒體報導，拉普蘭特的判決利用了美國最高法院裁決中的一個例外，即允許法官在集體訴訟中繼續在全國範圍內阻止特朗普政府的政策。拉普蘭特此前同意原告提起集體訴訟，訴訟代表那些公民身份可能因特朗普行政令實施而被剝奪的嬰兒。



在相關聽證會上，拉普蘭特說，“剝奪出生公民權以及對長期以來實施的政策做出突然的改變，將造成無法修復的傷害”。



拉普蘭特宣布的“初步禁令”將暫緩7天執行，特朗普政府在此期間可以提出上訴。根據美國最高法院的裁決，總統特朗普的行政令原定於7月27日生效。



針對特朗普政府試圖通過行政令來限制“出生公民權”引發的訴訟，美國最高法院6月27日裁定，聯邦地區法官無權發布全國性禁令來阻止該措施實施。保守派控制的美國最高法院以6比3的投票結果批准了特朗普政府的請求，限制聯邦地區法官實施禁令的範圍，使其僅適用於提起訴訟的州、團體和個人。



“出生公民權”政策在美國已有100多年歷史，保證在美國出生的所有人都享有公民身份，無論其父母身份如何。特朗普今年1月20日上任首日簽署廢除“出生公民權”行政令，規定父母非美國公民或合法永久居民的新生兒不能自動獲得美國公民身份。該行政令引發一系列法律訴訟，美國馬裡蘭州、華盛頓州和馬薩諸塞州等聯邦地區法院法官發布全國性禁令阻止該行政令生效。特朗普政府隨後緊急請求美國最高法院裁決聯邦地區法官發布全國性禁令是否“司法越權”。