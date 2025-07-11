團結基金倡訂“預設照顧計劃框架”

團結香港基金會昨日就改善香港的晚期照顧政策提出5項建議。（圖源：大公報） 中評社北京7月11日電／據大公報報導，隨著本港人口老齡化加劇，完善晚期照顧的迫切性愈見顯著。團結香港基金會昨日（10日）發表一份有關晚期照顧的研究報告，就改善香港的晚期照顧政策提出5項建議，包括強化預設照顧計劃發展、透過三層教育策略優化生死教育、建立醫社協作平台、提升樂齡科技應用以及強化“在居處離世”時的支援配套。團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺表示，發展晚期照顧不僅可以滿足晚期病人的需要，減輕其照顧者的壓力，更具成本效益，預計更完善的晚期照顧服務可以為市民、政府及社會節省每名病人逾9萬元的醫療開支，提升公共資源的使用效率。



優化生死教育 建立醫社平台



基金會建議，政府可為本港制定標準化的“預設照顧計劃框架”，讓家庭成員參與，並統一醫療及社福服務的相關討論範圍，同時界定專業人員的不同角色。至於本港社會生死教育討論度不足，則建議政府推行三層教育策略，涵蓋學校、社區及專業人士，提升社會對死亡及臨終議題的理解與接納，改善晚期照顧服務質素。



基金會指出，由於香港的晚期照顧服務協調不足，導致照顧支援零碎，對病人、照顧者及服務提供者均造成挑戰。基金會建議政府建立互通的醫社協作平台，與“醫健通＋”整合，促成醫療與社會照顧的跨界別紀錄共享，並考慮與一站式樂齡科技服務平台合作，將樂齡科技推廣融入常規護理，從而改善晚期病人及照顧者的照顧質素和生活質素。



此外，基金會建議政府建立分級服務模式，加強發展社區晚期照顧服務，並加強基層醫療培訓、擴大紓緩治療網絡等，讓適合的晚期病人留在社區接受服務，支持其在居處離世的選擇，並擴展公眾殮房服務以配合在居處離世的發展。