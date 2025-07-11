川渝5632個銀行網點開通跨省社保繳費

中評社北京7月11日電／據新華社報導，記者10日從國家稅務總局四川省稅務局獲悉，四川、重慶兩地稅務部門近期聯合中國工商銀行、中國郵政儲蓄銀行在兩地的分行，優化升級共計5632個銀行網點的自助設備，開通自然人社保跨省繳費服務。



川渝兩地群眾只需憑中國工商銀行、中國郵政儲蓄銀行的借記卡（存折）和身份信息，即可在合作銀行的任一網點就近辦理社保繳費業務。



近日，在四川天府新區總部商務區的中國工商銀行網點，來自重慶市涪陵區的張先生通過銀行自助設備完成了靈活就業人員基本養老保險繳費業務。“我今天來工行辦點事，想起今年的社保費還沒繳納，就順便在自助機上把費繳了，就不用再專門回重慶繳了，巴適！”張先生表示。



據瞭解，目前，四川合作銀行網點數為3694個，重慶為1938個，每個網點部署了1到2台自助設備，均可通辦川渝城鄉居民基本醫療保險、城鄉居民基本養老保險、靈活就業人員基本醫療保險、靈活就業人員基本養老保險4類社保繳費業務。



四川省稅務局社會保險費處副處長羅小剛介紹，此次在銀行網點開通自然人社保跨省繳費服務，與2023年兩地稅務部門在“四川稅務”和“重慶稅務”微信公眾號上線的“自然人社保繳費”功能相結合，形成了線上線下雙軌並行的服務體系，川渝兩地繳費人既可以登錄微信公眾號異地辦理社保繳費業務，也可通過合作的銀行網點辦理，更好滿足了兩地群眾社保業務“跨省辦”需求。



