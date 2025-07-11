王毅會見柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆

中評社北京7月11日電／據新華網報導，2025年7月10日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在吉隆坡會見柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆。



王毅說，中柬友好歷經國際風雲考驗，堅如磐石。今年4月，習近平主席對柬埔寨進行具有里程碑意義的歷史性訪問，兩國領導人共同宣布構建新時代全天候中柬命運共同體，雙方再次走在構建人類命運共同體前列。面對變亂交織的國際形勢，中國願做柬埔寨可信賴的朋友和夥伴。中方願同柬方一道，落實好習近平主席訪柬成果，拓展合作領域，豐富合作內涵，讓中柬命運共同體建設給柬埔寨人民帶來更多福祉。



王毅表示，中柬要加強在三大全球倡議框架內合作，充實兩國“鑽石六邊”合作架構，落實好“工業發展走廊”和“魚米走廊”合作規劃，推動早期收穫項目落地見效。希望雙方採取更有力、更有效措施，堅決打擊網賭電詐、制假走私等跨境犯罪，徹底鏟除毒瘤，維護兩國人民安全。



王毅強調，美國向柬方及東南亞國家徵收高關稅，是企圖剝奪各方的正當發展權利。相信東南亞各國有能力應對好複雜局面，堅守原則立場，維護自身利益和各方共同利益。



布拉索昆表示，中國是柬埔寨最可靠的朋友。習近平主席今年訪柬非常成功，雙方決定構建新時代全天候柬中命運共同體。柬方堅定支持中方提出的三大全球倡議。感謝中方為柬經濟社會發展提供的無私幫助，願落實好兩國領導人達成的共識，深化在貿易、基礎設施等領域務實合作，共同打擊網賭電詐等跨國犯罪。感謝中國向柬埔寨提供100%稅目產品零關稅待遇，這是朋友和兄弟之舉，是對柬方的巨大幫助，同美方對柬加征36%關稅形成鮮明對比。柬方願同美方通過談判化解分歧，但不會放棄自身原則和利益，也不會犧牲第三方利益。



王毅聽取了布拉索昆關於柬泰邊境形勢的介紹，表示柬泰雙方立場雖然不盡相同，但都有管控局勢、平息事態的意願。柬泰是搬不走的鄰居，相信一定能秉持以和為貴、與鄰為善的精神，妥善處理這一問題。中方將堅持不偏不倚、公道公允立場，響應當事方需求，為此發揮建設性作用。