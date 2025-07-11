王毅會見泰國外長瑪裡

中評社北京7月11日電／據新華網報導，2025年7月10日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在吉隆坡會見泰國外長瑪裡。



王毅說，在習近平主席和泰方領導人戰略引領下，中泰命運共同體建設不斷取得新的務實成果。雙方隆重慶祝中泰建交50周年暨“中泰友誼金色50年”，兩國領導人互致賀電，“中泰一家親”的時代內涵更加豐富。中方堅定支持泰國走好走穩符合本國國情的發展道路，始終把發展中泰關係擺在周邊外交重要位置，願同泰方推動中泰命運共同體建設向更高水平、更深層次邁進。



王毅表示，中方願同泰方深化利益融合，深入對接發展戰略，打造數字經濟、人工智能、跨境電商、綠色發展等新增長點，賦能兩國各自現代化進程。加快中泰鐵路建設，發揮大項目示範帶動效應，讓中老泰聯通發展構想落地。



王毅表示，美國濫施關稅，破壞自由貿易體系，干擾全球產供鏈穩定。相信泰方和東盟國家將維護好各自正當利益，抵制單邊主義和強權霸凌，深化瀾湄國家命運共同體建設，推動東亞合作健康發展。中方致力於同東盟年內簽署中國－東盟自貿區3.0版議定書，擴大共同市場，以實際行動維護世貿組織規則和多邊貿易體制。



王毅強調，泰國和柬埔寨都是中國的好鄰居、好朋友。對於泰柬邊境爭端，中方希望雙方本著善意相向而行，通過友好對話協商妥善解決問題，推動事態盡快降溫回穩。中方願秉持客觀公正立場，為泰柬和睦相處發揮建設性作用。



瑪裡表示，中國是泰方可信賴的朋友。建交50年來，雙方始終相互信任、相互尊重彼此核心利益，“泰中一家親”歷久彌新，泰中命運共同體建設不斷取得新成果。泰國堅定恪守一個中國原則，期待同中方加強高層交往，密切互聯互通、經貿、農業、打擊跨國犯罪等領域合作，深化瀾湄合作，更好實現共同發展。泰國堅定支持多邊主義，致力於維護多邊貿易體制，希望盡早恢復正常貿易秩序。處理領土邊界問題不能訴諸武力。感謝中方秉持客觀公允立場，居中勸和促談。泰方願本著睦鄰友好精神，通過雙邊渠道協商化解爭議。