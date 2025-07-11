特朗普說北約將為援烏武器掏錢

中評社北京7月11日電／據新華網報導，美國總統特朗普10日說，美國已經與北約達成協議，將向北約運送援助烏克蘭的武器，而北約將全額支付這些武器的費用。特朗普同時表示，將於14日發表有關俄羅斯的“重大聲明”。



特朗普在接受美國全國廣播公司新聞台《與新聞界對話》欄目電話採訪時說：“我們正在給北約運送武器，北約將為此掏錢，百分之百……我們將運送‘愛國者’導彈給北約，然後北約將它們分發（給烏克蘭）。”



特朗普補充說，美國向北約提供武器，北約將“全額報銷這些武器的費用”。



這是特朗普涉美國對烏軍援的最新表態。美國國防部和白宮1日曾宣布暫停對烏部分軍援的消息。多家美國媒體報導說，這一決定緣於對美國軍火庫存過度下降的擔憂。特朗普隨後於7日表示將向烏克蘭提供更多武器，並於8日批准向烏克蘭運送更多防禦性武器。



另據路透社援引消息人士的話報導，特朗普可能會動用總統權力，批准向烏克蘭運送更多武器。這些武器可能價值約3億美元，可能包括“愛國者”導彈和中程火箭彈。



在美國全國廣播公司新聞台10日的電話採訪中，特朗普還說，“我對俄羅斯感到失望”，表示14日將發表有關俄羅斯的“重大聲明”，但沒有提及聲明的內容。



特朗普與俄羅斯總統普京3日通電話，討論議題包括烏克蘭問題。普京當時表示，俄方不會放棄在烏克蘭實現既定目標。