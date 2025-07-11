美國移民與海關執法局逮捕多名農場工人

中評社北京7月11日電／據央視新聞報導，當地時間7月10日，美國移民與海關執法局突襲南加州一處大型種植中心，抓捕非法移民。



據悉，聯邦執法人員與抗議者對峙數小時，執法人員還使用催淚瓦斯和震爆彈驅散人群。



事發地為洛杉磯以北、靠近卡馬里奧市的溫室設施。初步估計，約12至15名農場工人被拘留。執法人員還將部分農機設備裝車拖離現場。