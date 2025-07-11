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漢江集團黨委副書記黃裕東接受審查調查
http://www.CRNTT.com   2025-07-11 17:19:19


　　中評社北京7月11日電／據中央紀委國家監委駐水利部紀檢監察組、湖北省紀委監委消息，水利部長江水利委員會漢江集團黨委副書記、總經理黃裕東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐水利部紀檢監察組紀律審查和湖北省襄陽市監察委員會監察調查。

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