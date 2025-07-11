【
大
中
小
】 【
打 印
】
漢江集團黨委副書記黃裕東接受審查調查
http://www.CRNTT.com
2025-07-11 17:19:19
中評社北京7月11日電／據中央紀委國家監委駐水利部紀檢監察組、湖北省紀委監委消息，水利部長江水利委員會漢江集團黨委副書記、總經理黃裕東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐水利部紀檢監察組紀律審查和湖北省襄陽市監察委員會監察調查。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
河南鶴壁紀監委持續規範“校園餐”管理
(2025-07-11 17:17:53)
重慶深化家風建設 築牢崇廉拒腐家庭防線
(2025-07-11 17:17:15)
哈爾濱音樂學院黨委書記關健接受審查調查
(2025-07-11 17:16:35)
竇萬貴受賄案一審宣判
(2025-07-10 14:23:23)
王勇受賄案一審宣判
(2025-07-10 14:22:31)
河南：精準施教以幹代訓 發力鍛造鐵軍
(2025-07-09 17:10:35)
讓厲行節約反對浪費蔚然成風
(2025-07-09 17:06:18)
清風護企 嚴查涉企亂收費背後的腐敗
(2025-07-09 13:10:57)
斬斷伸向群眾利益的“黑手”
(2025-07-08 15:15:22)
湖北省政協原黨組成員、副主席周先旺被查
(2025-07-08 15:14:39)