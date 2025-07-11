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浙江消防總隊黨委副書記蔡衛國接受審查調查
http://www.CRNTT.com   2025-07-11 17:20:33


　　中評社北京7月11日電／據中央紀委國家監委駐應急管理部紀檢監察組、浙江省紀委監委消息，浙江省消防救援總隊黨委副書記、總隊長蔡衛國涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受中央紀委國家監委駐應急管理部紀檢監察組紀律審查和浙江省監察委員會監察調查。

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