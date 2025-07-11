湖北以談話為抓手加強對省屬高校派駐監督

中評社北京7月11日電／據中國紀檢監察報報導，近日，湖北省紀委監委駐武漢體育學院紀檢監察組負責同志與學院黨委書記進行談話，指出二級黨組織全面從嚴治黨壓力傳導不夠、“一流學科”建設成效不夠顯著等問題。該校黨委書記陳繼平表示：“我們照單全收、立行立改，認真履行管黨治校責任，不斷推進‘一流學科’建設。”



湖北省紀委監委充分發揮派駐監督“探頭”作用，緊盯省屬高校“關鍵少數”，用好談心談話利器，加強對“一把手”和領導班子的監督，以抓好“關鍵少數”示範帶動“絕大多數”，推動省屬高校各級黨組織扛牢管黨治黨政治責任，營造風清氣正的政治生態和育人環境。



目前，湖北省紀委監委已向湖北大學、武漢輕工大學、武漢體育學院、湖北工程學院、湖北理工學院、長江工程職業技術學院6所省屬高校派駐紀檢監察組。為加強對各級黨組織“一把手”和領導班子監督，湖北省紀委監委制定出台實施意見，要求各高校紀檢監察機構執行好各類談話制度，通過廉政談話、提醒談話、監督談話、談心談話等方式，壓實各級黨組織“關鍵少數”管黨治黨、辦學治校政治責任。



6家派駐省屬高校紀檢監察組先後制定與校黨委溝通會商、談心談話等制度規定，明確不同層級談心談話的實施主體、對象範圍、工作程序及落實措施等具體工作。各派駐紀檢監察組負責同志做到對校黨委班子成員、新提拔中層幹部、中層正職幹部談話“三個全覆蓋”。



談話效果如何，關鍵在通報問題的精準性、談話內容的針對性。6家派駐省屬高校紀檢監察組綜合分析政治監督、日常監督、政治生態分析研判等情況，結合被談話人及其所在單位工作實際，按照“一人一清單”“一人一談話提綱”開展談心談話。



“派駐紀檢監察組對我們存在的問題掌握得很精準，指出對科研項目管理不精細，服務學校高質量發展有差距的問題，我們一定認真研究整改。”湖北工程學院科技處處長朱磊表示。