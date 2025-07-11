中評社北京7月11日電／網評：愛衛運動繪就健康中國美好畫卷



來源：光明日報 作者：王培剛



入夏以來，多個城市頂著高溫酷暑，部署開展以病媒生物防制為重點的夏秋季愛國衛生運動：從組織開展環境整治和蚊蟲滋生地清理，到聚焦人群集中活動場所進行防蚊滅蚊行動，再到督促街道社區加強單位主體責任，各地通過環境整治、健康科普等行動，為群眾辦好健康實事。



愛國衛生運動是我國衛生健康事業的重要組成部分。今年4月，全國愛衛辦以“愛衛新篇章 健康‘心’生活”為主題組織了第37個愛國衛生月活動。值得關注的是，新時代愛國衛生運動的工作重點已從環境治理轉變為“以人民為中心”的全周期健康管理，既倡導文明健康生活方式，又引導人們關注重視心理健康，構建身心共促的健康生態。作為健康中國建設的重要抓手，這場運動正以更精準的服務、更溫暖的關懷，譜寫著全民健康事業發展的新篇章。



黨的十八大以來，愛國衛生運動的時代內涵不斷深化，與健康中國戰略相呼應，從《“健康中國2030”規劃綱要》的頂層設計，到新時期衛生健康工作方針的落地實施，這項跨越七十載的全民健康實踐始終與國家發展同頻共振。它不僅凝聚了衛生工作的中國智慧，更將“人民至上、生命至上”的理念融入民族復興的偉大征程，展現出歷久彌新的時代價值。黨的二十屆三中全會提出“實施健康優先發展戰略”，為新時期愛國衛生運動指明方向。將“大健康”理念深度融入各方面政策和各項事業，從源頭上保障了人民群眾健康權益。同時，把黨的組織優勢與制度優勢轉化為基層治理效能，還助推了社會治理現代化。憑借群眾動員優勢，我國構建起“共建共治共享”的公共衛生治理新格局，凸顯中國特色社會主義制度集中力量辦大事的政治優勢。



從“除四害”到“廁所革命”，從“五講四美”到健康城市建設，不同歷史時期，愛國衛生運動的工作重點雖有所不同，但都與我國各個階段的國情相適應，與衛生疫病防控工作相結合。當前，健康中國戰略穩步推進，各項創新舉措接連落地。在此背景下，如何推動愛國衛生運動在新時期走深走實，是我們需要答好的一道時代課題。