安徽農業大學產教融合搭建就業“立交橋”

中評社北京7月11日電／據中國青年報報導，夏收時節，在安徽省合肥市肥東縣一處試驗田里，安徽農業大學農學院2025屆畢業生楊森林“寶貝”般捧著收集到的麥粒：“這些都是不同的種質資源，我們從中分析鑒定出優異基因，進行遺傳改良，就可能成為優質品種的原材料”。



今年伊始，楊森林便和安徽荃銀高科種業公司（以下簡稱“荃銀高科”）簽約就業協議。如今，他一邊忙畢業事宜，一邊忙農業業務。對楊森林來說，見證和助力麥田豐收就是最好的畢業論文。幾個月下來，他已褪去大學生的青澀，儼然成了公司的“老員工”。



和楊森林一樣，當時和這家公司簽約的還有農學院10多名畢業生。該公司之所以一次性簽約多名畢業生，用公司負責人的話來說，是因為他們“基礎扎實，動手能力強，踏實肯幹，一個詞來形容就是‘放心’”。



近3年來，安徽農業大學共培養本碩畢業生2.6萬餘人，其中68.6%的畢業生扎根基層一線就業，74.37%的畢業生留在安徽就業，475名畢業生扎根西部，202名畢業生應征入伍。



從學生到員工“無縫對接”



近年來，安徽農業大學始終把就業能力作為人才培養的一個重要指標，從崗位適配、發展潛力等方面調整人才培養模式。學校改革學科專業調整機制，構建適宜於現代農業要求的學科專業體系，新增生物育種科學、智慧農業等8個專業，形成農工、農信、農經多學科融合發展的專業結構。



“學校聚焦現代農業發展和安徽省戰略性新興產業發展需求，瞄准企業崗位要求，加快專業調整、優化、升級、新建，重點布局生物育種、智能農機裝備、農產品精深加工、生態保護與修復等交叉學科，直接服務安徽省十大新興產業和現代農業的專業占比73.91%。”安徽農業大學校長操海群介紹。



以農學院為例，該院與荃銀高科等企業構建深度融合、協同育人的新生態，涵蓋從在校學習到實習、再到就業的每一個環節，讓學生提前積累就業技能。