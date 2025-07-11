九龍灣綠置居　高層單位可遠眺獅子山

中評社北京7月11日電／據大公報報導，房屋委員會新一期綠置居售樓處銷售展覽昨日起開放，新屋苑九龍灣宏緻苑的圖則曝光，三幢大廈每層有21至29個單位不等，其中較受歡迎的大單位數量，占單位總數逾四分之一，兩房大單位主要分布在A座及B座，若是位於西北向的高層單位，有機會遠眺獅子山。



AB座每層9個大單位



今期綠置居單位以市價六折出售，宏緻苑是唯一新建屋苑項目，單位實用面積介乎約193平方呎至約466平方呎，整體售價介乎115萬元至349萬元，平均售價大約為247萬元。



根據售樓書顯示的屋苑圖則，較受申請者歡迎的大單位，主要分布在A座及B座，各自每層有9個大單位，C座每層則有2個大單位。其中位於A座的18號單位，以及B座的16號和20號單位等，均為大致朝向東南方或南方的開陽大單位。A座的3至8號單位，以及C座的1至3號和18至21號單位，均為西北向單位，若購入較高層單位則有機會可遠眺獅子山。



宏緻苑毗鄰有正在施工的地盤，宏緻苑的A座與C座部分單位面向觀塘道，為減低道路交通噪音影響，單位設有減音窗。而從售樓書圖則所見，部分單位間隔“開門見廁”。



房委會委員兼立法會議員梁文廣表示，中國人買樓傳統觀念是不想見到“開門見廁”，但綠置居這類資助出售房屋的價格較平，單位布局算是最實用的設計，他相信市民購買時有自己的判斷，他希望未來的單位設計繼續改善。房屋局局長何永賢早前表示，當局將修改“開門見廁”相關圖則，未來的資助出售房屋單位的大門不會直接對向廁所。



宏緻苑臨近麗晶花園、啟業邨以及坪石邨等屋邨，附近已有較完善的巴士站、小巴站網絡，若要步行至最近的港鐵彩虹站或啟德站，則需10至15分鐘時間；同時，購物可選擇附近的麗晶商場、坪石街市，或稍遠位置的啟德AIRSIDE、崇光百貨等大型商場。