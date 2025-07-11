政府擬向網約車平台及司機發5年牌

中評社北京7月11日電／據大公報報導，政府最快於下周五向立法會交代規管網約車框架建議，政府擬就網約車平台、車輛及司機發出牌照，三種牌照均傾向設時限，以免將來如的士牌照般出現炒賣情況，平台及司機牌照初步傾向為期五年，不能轉讓。網約車數量會設上限，但具體數字未有定案。平台及司機牌照則傾向不設數量限制，但會設發牌門檻，平台需證明自己有能力及有相關經驗，並有一定資金，網約車司機則需通過與的士司機相若的考試，以考取牌照。



有的士業界認為，規管能有效打擊白牌車，歡迎網約車牌照設上限，認為數目可以再由社會持份者磋商。



規管網約車的方案籌備多時，預料會在近日出台。綜合多個消息人士透露，規管框架會提出多個大方向，首先，網約車平台必須領牌並支付牌費，牌照期限是五年，當局審批時會考慮平台的營運及財政實力，以及在本港市場投入多少資源。當局亦會考慮利用網約車平台牌照費用，投放資源用於改善的士服務。



每個平台旗下車輛，首次登記車齡須為七年或以下，須領有牌照，政府傾向期限為不多於五年，車輛須付牌費及買商業保險。



司機須考牌 內容較的士易



網約車司機須考牌，考試內容將參考的士筆試，會較容易；本身已持有的士司機牌照者就毋須再考試。消息人士指，現有的士司機牌照日後或與網約車司機牌照設類似互認機制，容許的士司機駕駛網約車，不過持網約車司機牌照則不能駕駛的士。



另外，運輸署去年稱會就點對點服務進行調查，消息稱，政府稍後亦將交代調查結果，初步調查發現日均八成訂單為的士，兩成為網約車。



有的士業界人士認為，規管能有效打擊白牌車，歡迎網約車牌照設上限。的士商會“智慧出行聯合商會”主席周國強表示，的士業界期望網約車發牌數量“越少越好”，會在框架出台後與業界討論，再向政府反映。他指的士業界已逐步蛻變，包括成立的士車隊，亦增加網約服務，期望政府及市民給予時間行業改善，對的士恢復信心。