明愛白英奇申加入聖方濟各大學

中評社北京7月11日電／據大公報報導，聖方濟各大學（方大）昨日（10日）宣布，計劃將明愛白英奇專業學校發展成為方大成員，目前已向香港學術及職業資歷評審局提交申請，正等待審批。



聖方濟各大學表示，申請獲批後，白英奇現有課程將繼續開辦，畢業生所獲的資歷認證不變，而今年9月入學的白英奇學生，畢業證書將由方大發出。白英奇畢業生可依循兩校的直通升學計劃，升讀方大相關學位課程。



明愛白英奇專業學校現時設有“商務及款待管理”、“通識教育及語文”、“設計”、“健康科學”及“社會科學”五個學系，提供12個副學位、高級文憑、文憑及專業文憑課程，相當於香港資歷架構第三及第四級資歷。



白英奇在成為方大成員後，設計學系及通識教育系將繼續保留作為白英奇轄下的教學部門。至於白英奇原有的商業及款待管理學系、餘兆麒健康科學系及社會科學系將分別調配至方大轄下的廖湯慧靄商業及款待管理學院、餘兆麒健康科學院及湯羅鳳賢社會科學院。



方大指出，早在2012年方大前身明愛專上學院獲批將軍澳調景嶺校舍用地時，已有構思將白英奇納為方大成員。學校於2024年1月正名為聖方濟各大學，並於同年11月成為應用科學大學後，積極籌備白英奇成為方大成員的計劃，為年輕人提供更靈活及多元的升學階梯。