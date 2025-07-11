職訓局統一收生　提供1.3萬學額

中評社北京7月11日電／據大公報報導，中學文憑試（DSE）下周三放榜，職業訓練局（VTC）表示，由當日起一連6日展開統一收生計劃，提供逾140項課程、約1.3萬個學額，涵蓋全日制學士學位，以及由政府資助的高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑和文憑課程等



幼教商科社工課程最受歡迎



職訓局高級助理執行幹事郭龍基在傳媒簡介上表示，截至7月初，已有約3萬人報讀，數字較去年多，情況理想，其中幼兒教育、商科及社工課程特別受歡迎；新開辦的中醫藥專業及營運高級文憑課程，報讀人數更超出原訂學額11倍。



另外，職訓局將開辦應用人工智能高級文憑課程，培養學生應用生成式AI、語言模式、影像處理和電腦視覺等AI技能；同時開辦多項有關運動的高級文憑課程，包括籌備大型運動項目元素的運動管理學，及聚焦大型活動管理的旅遊及盛事管理高級文憑。



郭龍基表示，VTC根據市場需要和學生興趣設置課程，強調實用技能、融入AI及新技術培訓，所有高級文憑課程設有行業實習，學生可在超過2600間企業、機構或政府部門實習，掌握職場所需技能。根據VTC調查，高級文憑畢業生升學及就業比例各占約一半，升學學生96%成功入讀本地大學學士學位或銜接課程，就業率則逾90%。



職訓局轄下學院包括香港專業教育學院、香港知專設計學院、香港資訊科技學院及國際廚藝學院。各院校將在統一收生計劃期間，開放予考生即場報名。放榜當日會在各區中學設立200個資訊攤位。所有獲派學位的學生，必須在7月21日中午12時前，於網上辦妥註冊手續，否則所派學位即屬無效。