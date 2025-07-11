佛聯會七校撤暑期作業　小一上學期不考試

中評社北京7月11日電／據大公報報導，近年越來越多人關注兒童情緒健康，幼稚園升讀小一的學生，更可能出現適應困難。香港佛教聯合會屬下七間小學今年取消傳統暑期作業，以及在新學年取消小一上學期考試；屬下兩間小學佛教榮茵學校及佛教陳榮根紀念學校，今年9月推出“小一學生情緒管理評估”先導計劃，透過專家研製評估表，由老師觀察、學生自評，收集數據用以共同解決小一生適應上的問題，未來冀推展至所有小學。佛教榮茵學校孫偉文校長稱，學生的評估報告會給予家長，並提供建議，提升學生的精神健康。＼大公報記者 黃知行



關注學生情緒健康 推評估計劃



孫偉文校長說，“小一學生於上下學期每個學段共進行兩次自評，並透過教師的觀察，首份評估報告會在上學期結束前給予家長，並會提供建議，若學生有需要，將作出即時轉介。”他表示，先導計劃希望達到預防勝於治療之效，特別是小一學生由幼稚園升上小學，可能會有適應上的困難，教師借著評估表的指標，可以及早識別有情緒管理問題的學生，即時介入，而家長亦會收到評估報告，透過家校合作，共同解決學生適應上的問題。



佛聯會除推出先導計劃外，為減輕一年級生的課業壓力會推出多項措施配合，包括在新學年起，屬下七間小學取消小一上學期測考。佛教陳榮根紀念學校課程主任姜曉霞表示將取消小一級第一及第二次考試，改以持續性評估為主。



佛教榮茵學校副校長李淑華表示，學校同時全面取消各級中、英文默書納入考試分數，以“默書獎勵計劃”取代，學生達到特定成績可獲得金、銀、銅及鑽石獎項，獎勵計劃推出後，學生成績不但沒有退步，反而更喜愛默書。



暑假將至，佛聯會屬下七間小學均取消傳統操練學科知識的暑期作業，改以學生進行暑期任務，佛教榮茵學校課程主任鐘家希表示新安排“暑期小任務”旨鼓勵學生們在輕鬆愉快的氛圍中，好好休息及計劃一下自己的暑期目標；保持對學習的興趣，持續探索世界，保持活力，並培養解決問題的能力。佛教陳榮根紀念學校課程主任姜曉霞表示，“暑期閱讀計劃”精選各年級適讀繪本，結合生活主題任務，讓學生從故事中學習實用技能，培養正向價值觀。期待學生透過輕鬆閱讀，自主探索成長課題，為新學年儲備身心能量。