“丹娜絲”餘威　香港兩小時閃電超萬次

中評社北京7月11日電／據大公報報導，受熱帶氣旋“丹娜絲”的殘餘與活躍西南季候風影響，天文台9號至10號在13小時內三度發出紅色暴雨警告信號。截至昨晚10時，全港共錄得17339次閃電，上午8時至10時錄得閃電量最多，達10570次。天文台表示，受活躍西南季候風影響，今日天氣仍然不穩定，預計雨勢有時頗大及有狂風雷暴，氣溫介乎攝氏25至28度。



有氣象專家表示，“丹娜絲”和2023年引致“世紀暴雨”的熱帶氣旋“海葵”移動路徑相近，同樣帶來大雨；預計在全球變暖和氣候變化影響下，這類極端天氣會越來越頻密。



“丹娜絲”於本周一（7日）橫過台灣西部沿岸後，在東海直角90度轉彎，進入福建並減弱為低壓區，但“丹娜絲”的殘餘影響香港，加上活躍西南季候風，本港有大驟雨及狂風雷暴。天文台於前晚（9日）11時45分發出紅色暴雨警告，午夜12時45分改發黃雨，1時40分取消警告；昨晨8時35分再發黃雨警告，9時36分改發紅雨警告，10時40分改發黃雨，中午12時40分再發紅雨，歷時近三小時，下午3時30分改發黃雨，至晚上8時取消。



多區雨量逾百毫米



天文台紀錄顯示，昨日午夜至下午4時15分，多區累積錄得超過100毫米雨量，當中荔枝角、青衣及荃灣雨量更超過140毫米。昨日雷聲隆隆，截至晚上10時，全港累計錄得17339次閃電，包括4464次雲對地閃電、12875次雲間閃電，高峰期在上午8時至9時59分，錄得3021次雲對地閃電，7549次雲間閃電。



香港氣象學會發言人梁榮武向《大公報》表示，一般來說，熱帶氣旋登陸之後，會很快便消散。但“丹娜絲”登陸後，仍可在內陸維持一個渦旋的狀態，令到南海的西南氣流更活躍，有充沛的水汽注入“丹娜絲”的環流，造成強雨帶。他說，這種現象和極端天氣在全球暖化和氣候變化之下，變得更為常見。2023年的“海葵”帶來的世紀暴雨，便是另一個例子。



天文台署理高級科學主任郝孟騫向《大公報》表示，“丹娜絲”轉向主要受高空引渡氣流影響，雖然減弱為低壓區，但仍伴隨著雨帶和不穩定天氣，加上水汽非常充沛。當“丹娜絲”殘餘橫過廣東東部，令珠江口一帶天氣持續不穩定。這個低壓區南側有活躍的西南季候風，影響珠江口一帶雷雨區的發展，為本港帶來暴雨和狂風雷暴。因天氣持續不穩定，雨勢變化大和急速，所以大雨是一場一場地影響香港。天文台一直密切監測和分析雨區的變化，因應雨勢的最新發展，盡早發出相應的暴雨警告，提醒市民保持警覺。