江蘇徐州持續書寫人文經濟大文章

中評社北京7月11日電／據光明日報報導，2024年，徐州市重點景區共接待遊客6600萬人次，遊客景區消費221.32億元，以近20%的速度增長；在最近熱度頗高的2025江蘇省城市足球聯賽中，徐州與鎮江的一場比賽吸引了30823名觀眾現場觀賽，創下當時“蘇超”單場觀眾人數紀錄……近些年來，江蘇徐州持續將山水文化、歷史文化與多元文化有機巧妙融合，在“流量”與“口碑”中贏得發展新機遇。



山水不只是風景，更是生產力



“一來到徐州，便被這里的山山水水震撼到了。”一位網友在游記中寫道。這也難怪！經過多年建設，徐州的山水成為這里最優勢的資源。僅在市區，就有雲龍湖、大龍湖、金龍湖等9面大湖，還有雲龍山、九里山、泉山等72座連綿不絕的山峰。山水眉眼間，映出這座美麗之城。



從“山就是山，水就是水”到“山不只是山，水不只是水”，徐州這座城與山水的交流越來越深入。



“雲龍山水是這座城最耀眼的明珠。我們不能端著金飯碗討飯吃啊！”雲龍湖風景名勝區管委會副主任鄧建新感慨，這幾年徐州持續深入將雲龍山水與文化、體育、旅遊等融合共生，連續舉辦多項特色活動，廣受外界好評。“彭城風華”大型實景演出靠著“水為媒、島為台、船為席、真山真水為舞台”的山水資源底蘊與文化創意，運營首年就實現盈利。



在潘安湖，曾經的塌陷地變身為生態濕地公園，引來了珍稀的鳥雀、小動物，也引來了大量的外地遊客。潘安湖馬蹄音樂節僅2天內就吸引各地遊客3.4萬人。



串點成線，歷史在活化中煥新



在徐州，當地人有一句推介語：“來徐州不逛彭城七里，等於白來。”北起故黃河，南至雲龍山，這條文脈依次串起了黃樓、文廟、戲馬台、燕子樓、放鶴亭等遺跡、傳統建築和歷史街區97處。近年來，徐州打破各文化點位之間的空間隔閡，推動形成“串點成線、集線成網”的歷史文脈保護開發體系。