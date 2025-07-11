河南鶴壁紀監委持續規範“校園餐”管理

中評社北京7月11日電／據中國紀檢監察報報導，“學校食堂的食材採購是否全程透明？後廚衛生如何動態監管？”近日，河南省鶴壁市紀委監委督導組採取“四不兩直”方式，深入各縣區及市直學校食堂開展檢查，重點核查食材溯源、資金管理等方面整改成效。



今年以來，鶴壁市紀委監委持續深入開展“校園餐”問題整治，推動自查自糾、交叉檢查、案件查辦和機制優化一體發力，多措並舉守護校園食品安全。截至目前，已對全市設有食堂的學校（含幼兒園）開展全覆蓋監督檢查，累計發現問題254個，下發整改交辦單70份。



針對學生家長反映的食材採購不透明等問題，該市紀委監委聯合市場監管、審計、財政等部門，通過大數據比對、賬目倒查、實地走訪等方式進行核查，督促整改。重點圍繞資金使用管理、採購管理、供餐管理、食品安全等方面，持續跟進監督，督促職能部門落實責任、系統整治。



為進一步壓實校園食品安全主體責任，該市紀委監委督促市教體局出台校園食品安全與膳食經費管理工作機制，從制度機制上堵塞漏洞。推動建立“黑名單”制度，對違規供應商實行“一票否決”，從源頭保障食材安全。同時，推動實現全市124所中小學校“明廚亮灶”系統覆蓋率、在線率雙100%，後廚操作實時直播、食材溯源全程可查。