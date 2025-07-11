重慶深化家風建設　築牢崇廉拒腐家庭防線

中評社北京7月11日電／據中國紀檢監察報報導，日前，重慶市渝北區在全區召開警示教育會，播放警示教育片《零容忍懲治“蠅貪蟻腐”》，深入剖析區體育中心原主任葉文峰、區醫保中心待遇科原科長田金等家風家教敗壞，最終滑向違法犯罪深淵的慘痛教訓，令在場的黨員幹部深受震懾、警醒。



渝北區紀委監委注重在查辦案件中挖掘家風不嚴、家教敗壞的典型案例，從審查調查開始就將家風問題作為重點關注內容，深挖家風不正背後的腐敗問題，教育引導黨員幹部對鏡自照、引以為戒。



“葉文峰的妻子在台前與商人老板談合作，其本人則在幕後利用職權串通招投標，二人共同插手工程項目20餘個，非法牟利600萬餘元。”渝北區紀委監委相關負責同志介紹，通過事實還原和深度剖析，讓黨員幹部對家風不正的嚴重後果和慘痛教訓有了更清醒的認識。



抓好家風建設重在日常提醒。渝北區紀委監委將家風助廉作為2025年全區廉潔文化建設重要內容，聯合區婦聯在“三八”國際婦女節等節日，為全區各單位主要領導幹部家屬送上廉潔提醒函和家書讀本，開展領導幹部家屬集體廉政談話會，培樹良好家風，進一步築牢拒腐防變家庭防線。



渝北區紀委監委注重挖掘弘揚中華優秀傳統文化、革命文化中的廉潔家風，聯合重慶市檔案館，對許曉軒、劉振美、朱世君等12位紅岩英烈在渣滓洞監獄關押期間的家書進行系統整理、深入研究，通過紅岩英烈不朽的革命精神和深沉的家國情懷，激勵廣大黨員幹部汲取精神力量，踔厲奮發、勇毅前行。