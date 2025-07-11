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哈爾濱音樂學院黨委書記關健接受審查調查
http://www.CRNTT.com   2025-07-11 17:16:35


　　中評社北京7月11日電／據黑龍江省紀委監委消息，哈爾濱音樂學院黨委書記關健涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受黑龍江省紀委監委紀律審查和監察調查。

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