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哈爾濱音樂學院黨委書記關健接受審查調查
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2025-07-11 17:16:35
中評社北京7月11日電／據黑龍江省紀委監委消息，哈爾濱音樂學院黨委書記關健涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受黑龍江省紀委監委紀律審查和監察調查。
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