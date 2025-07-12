中評關注：學者談中美博弈下的歐盟選擇

美國北卡羅來納大學教堂山分校歷史與國際事務教授、威爾遜中心全球歐洲與基辛格美中關係研究所研究員克勞斯·拉雷斯（實習記者 孫藝菲攝） 中評社北京7月12日電（實習記者 孫藝菲）7月8日，中國人民大學重陽金融研究院舉辦“區域國別論壇之美國系列”第十七場活動，主題為“十字路口的歐盟：在中美博弈中尋求戰略自主？”。美國北卡羅來納大學教堂山分校歷史與國際事務教授、威爾遜中心全球歐洲與基辛格美中關係研究所研究員克勞斯·拉雷斯擔任主講，中國人民大學重陽金融研究院國別研究部研究員劉英參與評論。論壇圍繞歐盟在中美競爭中的角色定位、中歐美三邊關係的挑戰與機遇展開討論。



拉雷斯：合作仍是主基調，但“去風險”重塑全球供應鏈



克勞斯·拉雷斯教授在演講中首先指出，儘管國際輿論常聚焦於“脫鈎”與對抗，但中美歐三方仍存在合作基礎。他強調，中歐在貿易、文化等領域聯繫緊密，例如中國新能源汽車在歐洲市場的快速滲透，以及疫情初期口罩供應鏈暴露的相互依賴問題，均表明“去風險”而非“脫鈎”是當前全球貿易的核心邏輯。“去風險意味著供應鏈的多樣化，而非徹底切斷聯繫。”拉雷斯表示。他提到，2021－2022年歐洲曾因口罩短缺問題意識到過度依賴單一供應源的風險，但中國仍盡力提供支持，這一事件促使歐美反思全球供應鏈布局，推動貿易思維從“效率優先”轉向“安全優先”。



拉雷斯進一步分析稱，中美歐三邊關係正面臨多重不確定性。美國推動北約盟友增加國防預算、對歐盟施壓關稅等問題，導致跨大西洋聯盟內部矛盾加劇。他以特朗普政府為例，指出其單邊主義傾向和對多邊機制的排斥，使歐盟難以通過集體談判與美國達成穩定協議。“特朗普更傾向於與單一國家而非歐盟整體對話，這削弱了歐洲的統一立場。”拉雷斯認為，歐盟內部成員國利益分歧（如匈牙利對俄能源政策的特殊立場）也制約其戰略自主性。此外，歐盟對中國稀土、芯片技術等關鍵領域的依賴，以及雙方在產業補貼、市場開放上的分歧，成為合作的主要障礙。



在安全領域，拉雷斯分析稱，北約內部對華立場的分歧日益明顯。美國將中國定義為“最大地緣政治挑戰”，並持續向歐洲施壓，要求其在台海、南海等問題上選邊站隊；但法國、德國等國更傾向於將中國視為經濟夥伴而非安全威脅。“北約2022年戰略概念文件首次將中國納入‘系統性挑戰’範疇，但歐盟內部對此存在保留意見。”他指出，匈牙利、斯洛伐克等中東歐國家更關注俄烏衝突對能源和安全的影響，而非遠東事務。



關於未來國際秩序，拉雷斯認為，儘管中美實力此消彼長的討論持續存在，但未來10－20年內，中美仍將主導全球格局，歐盟則需在軍事弱勢背景下強化經濟與技術主權。“俄羅斯雖受戰爭拖累，但其高科技產業仍具潛力；歐盟若能整合27國力量，或可在多極化秩序中占據關鍵席位。”他補充道。