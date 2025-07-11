上半年全國重要礦種找礦取得重大突破

中評社北京7月11日電／據光明日報報導，記者從自然資源部新一輪找礦突破戰略行動辦公室瞭解到，今年上半年，全國新發現礦產地38處，同比增長31%；新發現礦產地中，大中型礦產地25處。截至目前，我國絕大多數礦種已提前完成“十四五”找礦目標任務。



同時，重要礦種找礦取得重大突破：在黑龍江省發現全省首個特大型鈾礦；在河北省興隆縣，新增銣資源量337萬噸，達到特大型規模，進一步鞏固我國銣礦優勢地位；在河北省隆化縣，新增鈷資源量2.7萬噸，達到大型規模；在貴州省鬆桃縣，新增錳資源量2285萬噸，達到大型規模；在新疆維吾爾自治區特克斯縣，新增金資源量81噸，累計查明近百噸，達到超大型規模。



經初步統計，2025年上半年，全國非油氣礦產勘查投入資金69.93億元，同比增長23.9%，保持快速增長勢頭，同比增幅持續擴大。其中，社會資金33.59億元，同比增長28.2%，占礦產勘查總投入的48%，表明企業投入礦產勘查的積極性不斷增強；中央和地方財政資金36.34億元，同比增長20.1%。從礦種來看，錫礦、鋁土礦、鎢礦、銅礦、磷礦等礦種勘查投入同比增長50%以上，煤炭、鉛鋅礦、鉬礦、金礦、石墨等礦種勘查投入也有不同程度增長。此外，自然資源部門加大了探礦權供給，2024年戰略性礦產探礦權投放581個，創10年來新高，2025年上半年戰略性礦產探礦權投放已達318個。