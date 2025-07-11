“貨暢其流”見證經濟蓬勃活力

中評社北京7月11日電／據光明日報報導，7月9日，一台從廣東中山發往江蘇常州的以舊換新家用空調，成為2025年我國第1000億件快遞。國家郵政局監測數據顯示，今年快遞業務量突破千億件這一重要關口，比2024年提前了整整35天。這表明我國消費市場規模不斷擴大，電商滲透率持續攀升。



“十四五”以來，我國郵政快遞業實現了持續較快發展，快遞業務量已連續5年突破1000億件。



天南海北，快遞織就幸福網



在新疆莎車縣的一個快遞驛站，維吾爾族姑娘阿依努爾熟練地在一堆包裹中找到了自己的快遞，里面是給弟弟網購的學習資料和給奶奶買的糕點。“以前買這些東西要去市里，現在家門口就能取！”



幾千裡之外的內蒙古錫林郭勒草原，牧民巴特爾坐在蒙古包里，打量著剛收到的新馬鞍。“在手機上點幾下，兩三天工夫快遞就直接送到牧場邊上的服務站了。”他撫摸著新到的馬鞍笑著說，“比去旗里買省了3天工夫，還不用擔心路上磕碰。”



在“荔枝之鄉”廣東茂名，淩晨采摘的荔枝帶著露水被送進冷鏈車間。“必須爭分奪秒！”果農林伯看著工人們打包荔枝，“我們和快遞公司有合作，走航空和高鐵優先通道。北京、上海的客戶今天下單，明天就能吃到剛摘下來的果子。”



“如今，隨著農村寄遞物流體系建設的持續加強，農村地區的寄遞服務短板逐步成為‘潛力板’。”國家郵政局相關負責人表示，農村寄遞物流體系建設的持續加強，有力促進了城鄉資源要素流動，縮小了城鄉居民消費模式和服務體驗的差距，在降低農產品流通成本、提升農產品流通效率等方面發揮著越來越重要的作用。