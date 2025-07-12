7月11日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京7月12日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧11日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



《北京日報》記者：李強總理結束了對埃及的正式訪問。發言人能否介紹此次訪問的具體情況？



毛寧：國務院總理李強於7月9日至10日對埃及進行正式訪問，會見了埃及總統塞西，同馬德布利總理舉行會談，並會見了眾議長賈巴利。李強總理表示，中方始終把發展對埃關係放在中國中東外交的優先位置，願同埃方一道，以明年兩國建交70周年為契機，賡續傳統友誼，鞏固政治互信，在涉及彼此核心利益問題上繼續堅定相互支持，不斷豐富中埃全面戰略夥伴關係內涵，推動各領域合作取得更多成果，朝著構建面向新時代的中埃命運共同體目標持續邁進。中方支持埃及在國際和地區事務中發揮更大作用，願同埃方在多邊框架內密切協調配合，踐行真正的多邊主義，維護經濟全球化和國際經貿秩序，捍衛廣大發展中國家的共同利益，促進中東地區和世界和平穩定。訪問期間，兩國總理共同見證簽署電子商務、綠色低碳、發展援助、金融、衛生等領域多項合作文件。



在埃及期間，李強總理還會見了阿拉伯國家聯盟秘書長蓋特。李強總理表示，在習近平主席和阿拉伯國家元首戰略引領下，中阿關係進入歷史最好時期。中方始終從戰略高度看待和發展同阿拉伯國家關係，堅定支持阿拉伯國家正義事業，支持阿拉伯國家加強戰略自主、團結自強，走符合自身國情的發展道路。中方願加強同阿盟的友好關係，同阿拉伯國家增進戰略互信，深化各領域合作，攜手推進現代化，構建更高水平的中阿命運共同體。希望阿盟繼續為推動中阿關係發展發揮重要作用，共同辦好明年第二屆中阿峰會。



法新社記者：歐盟數據監管機構愛爾蘭數據保護委員會昨天表示，已對TikTok將歐洲用戶的個人數據傳輸至中國境內的服務器展開調查。外交部對此有何評論？

