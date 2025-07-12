王毅出席東亞合作外長會　外交部答中評介紹

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京7月12日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧11日在例行記者會上就王毅外長出席東亞合作年度系列外長會相關情況回答中評社記者提問。



毛寧介紹說，昨天，王毅外長在吉隆坡出席了中國—東盟外長會和東盟與中日韓外長會，今天出席了東亞峰會外長會和東盟地區論壇外長會。



毛寧說，王毅外長指出，中國與東盟發展理念相近、訴求相通、利益相融。通過雙方的共同努力，周邊命運共同體紐帶更為緊密，區域開放合作的步伐更加堅定，安全合作更加深入，人員往來更加便捷。中國視東盟為周邊外交優先方向，支持東盟在區域架構中的中心地位，願率先簽署《東南亞無核武器區條約》議定書，全面落實《南海各方行為宣言》，推進“南海行為準則”磋商，建設好中國—東盟自貿區3.0版，高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，在亞洲現代化進程中相互支持、相互成就。



毛寧說，王毅外長強調，當前東亞合作總體形勢是好的，聚焦發展、致力合作是大勢、是主流，但也面臨單邊主義和保護主義衝擊。形勢越是複雜，越要排除干擾，增強合作動力，提升發展韌性，持續推進區域一體化進程，建設融合發展、強健韌性、創新活力、人文相通的東亞。中國將繼續堅持睦鄰、安鄰、富鄰、親誠惠容、命運與共的理念方針，以自身穩定發展為地區共同發展注入新動能、提供新機遇，共同開創東亞更加美好的未來。

