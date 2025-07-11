五角大樓成美國稀土生產商最大股東

2021年8月3日在美國弗吉尼亞州阿靈頓拍攝的五角大樓。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月11日電／據新華網報導，美國最大稀土生產商芒廷山口材料公司10日宣布，五角大樓（美國國防部）同意以4億美元收購這家公司可轉換為普通股的優先股，從而成為其最大股東。



依據聲明，股份收購將於11日完成，經折算後五角大樓將持有該企業15%股份。五角大樓今後可能繼續購入該公司的普通股，並為其注入數十億美元的長期投資。



據美國《華爾街日報》和法新社等媒體報導，芒廷山口材料公司創立於2017年，是美國唯一一家掌握稀土全產業鏈的生產商，也是北美唯一一家大規模開採和處理稀土礦的企業。公司在加利福尼亞州擁有全球第二大稀土礦芒廷山口，並在得克薩斯州沃思堡設有加工廠。



芒廷山口材料公司將在美國新設第二家稀土廠，預計2028年試運營。據估算，屆時將讓其在美的稀土磁體年產能上升至1萬噸。目前第二家工廠暫未選址。五角大樓已與該企業簽署10年期協議，包括產品限定底價等內容，同時與摩根大通及美國高盛銀行一起為這家公司注資11.5億美元，助後者擴大芒廷山口礦的重稀土分離產能。



法新社說，五角大樓很少收購私營企業股份。《華爾街日報》稱，芒廷山口材料公司的主要客戶是美國通用汽車公司，預計今年晚些時候開始為通用汽車生產稀土磁體產品。