英吉利海峽偷渡人數激增　馬克龍歸咎英脫歐

7月10日，在英國倫敦唐寧街10號首相府前，英國首相斯塔默（左）與法國總統馬克龍握手。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月11日電／據新華社報導，法國總統馬克龍10日結束對英國的訪問。當日在倫敦與英國首相斯塔默一起出席記者會時，馬克龍提及橫渡英吉利海峽的偷渡者人數創新高，並將之歸咎於英國“脫歐”。



“英國人被騙了”



當天，馬克龍和斯塔默共同宣布一項打擊非法移民的試點計劃。



英國政府7月初發布的數據顯示，2025年上半年，已有約2萬人乘小船穿越英吉利海峽偷渡至英國，創下同期人數新高。這些偷渡者多數來自非洲、中東地區。偷渡船傾覆事件時有發生，釀成人員死亡或失蹤悲劇。



英吉利海峽分隔英國與歐洲大陸的法國、連接大西洋與北海。2020年1月31日，英國正式“脫歐”。大量非法移民橫渡英吉利海峽，在英國“脫歐”後一直是英法關係一個主要爭議點。



馬克龍說，英國“脫歐”後，其與歐盟在移民問題上缺乏正式協議，這形成了法律空白，實際上鼓勵人們穿越英吉利海峽，“與‘脫歐’的提議和承諾完全相反”。



“英國人被騙了，他們被告知問題出在歐洲。”馬克龍說，“但通過製造（‘脫歐’後）法律空白，英國‘脫歐’本身就成了問題（根源）。”