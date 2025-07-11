牲畜出口被禁　墨西哥總統：美國反應過度

５月７日，在墨西哥阿瓜斯卡連特斯舉行的聖馬科斯博覽會畜牧展上，一名小女孩體驗擠牛奶遊戲。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月11日電／據新華社報導，美國方面9日晚宣布，出於對牲畜感染螺旋蠅蛆病的擔憂，美國再次暫停從墨西哥進口活體牛等牲畜。墨西哥總統克勞迪婭·辛鮑姆10日說美方“反應過度”。



美國農業部長布魯克·羅林斯9日說，因墨西哥東部韋拉克魯斯州新增一例牲畜感染螺旋蠅蛆病例，美方已採取“果斷行動”，暫停從墨西哥進口活體牛等牲畜。當天距墨西哥恢復對美國的活體牛出口僅兩天。



今年5月11日，羅林斯宣布，出於對牲畜感染螺旋蠅蛆病的擔憂，美國從即日起暫停從墨西哥進口活體牛、馬和野牛。美方6月30日宣布7月對墨西哥重新開放三處邊境口岸，恢復進口上述牲畜，並於9月15日再開放兩處口岸。但新增病例活動範圍超出此前區域，更加靠近美國，美方因而再次出台禁令。



對美方舉動，墨西哥總統辛鮑姆在10日舉行的新聞發布會上說，“從我們的角度來看，他們再次關閉邊境的決定完全過頭”，當地有關部門正按所有既定規程處理病例，墨西哥已對此採取一切科學措施。



根據墨西哥方面數據，該國目前有392只受感染動物，數量自6月24日以來減少了近19%。



螺旋蠅蛆病是一種由螺旋錐蠅的幼蟲引發的疾病，這種蠅將卵產在恒溫動物（包括人類）的開放性傷口中。幼蟲孵化後進入傷口內部，以活組織為食，進而造成疾病，嚴重時可導致死亡。去年11月，美國也曾因此暫停從墨西哥進口牲畜，後於今年2月解除禁令。



法新社說，據官方估計，2024年墨西哥向美國出口了超過100萬頭活體牛，期間也因螺旋蠅蛆病一度中斷貿易。