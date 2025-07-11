日本將停止為外國遊客換發駕照

2023年7月10日在日本福岡縣久留米市拍攝的在積水中行駛的汽車。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月11日電／據新華網報導，日本警察廳10日宣布，將提高外國人換發日本駕照的門檻，並停止為外國遊客和其他短期居留日本的外國人換發日本駕照。



據日本廣播協會報導，依據現行規定，持有外國駕照者在日本經過簡單考試後，可以獲得日本駕照。現行考試有約20種外語版本，僅需在10道配圖判斷題中答對7題就算合格，通過率高達九成。警察廳數據顯示，去年通過該制度取得日本駕照的外國人超過6.8萬人，人數創新高。



但先前有日本國會議員指出，外國人在換駕照時，居住地址通常會填寫酒店，這加大了警察在發生交通事故後的執法難度。另外，考試內容“過於簡單”，很多外國人根本沒弄清日本交通法規就開車上路。



鑒於此，警察廳決定要求申請日本駕照的人無論哪國國籍都必須提交居住證明。另外，考試難度將提高，除了考試題數量將從10道增至50道，正確率需達到九成以上，還增加實際駕駛能力考核項目，比如增加通過人行橫道、道口等考試內容。



新規經公開徵求意見後擬於10月1日施行。



日本共同社說，隨著政府擴大引進外籍人才及訪日遊客增加，獲得日本駕照的外國人增多，外籍司機造成的交通事故也有所增加，政府力圖通過嚴審駕照來促進交通規則的普及。