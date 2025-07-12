首屆香港國際中醫藥博覽會9月灣仔會展舉行

現場大合影（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月12日電（記者 段曉魯）為貫徹落實國家關於促進中醫藥傳承創新發展等決策部署，深化內地與香港中醫藥交流合作，配合香港特區政府公布《中醫藥發展藍圖》和啟用首家中醫醫院等政策舉措，助力香港打造成為中醫及中藥國際化、產業化的橋頭堡，推動中醫藥文化國際傳播，講好中國故事的中醫藥篇章；同時，積極吸收借鑑世界各國特別是“一帶一路”沿線國家的傳統醫藥成功經驗，促進不同國家、不同民族傳統醫藥文化創造性轉化、創新性發展，讓傳統醫藥更好造福各國人民，由紫荊文化集團主辦、紫荊雜誌社承辦的首屆香港國際中醫藥暨傳統醫藥博覽會將於2025年9月24日至28日在香港會議展覽中心1A展覽廳舉行。



博覽會組委會昨日召開新聞發布會介紹有關情況。《紫荊》雜誌社副社長黃曉華表示，本次博覽會以“振興傳統醫藥，造福人類健康”為主題，包括交流合作、學術研討、文化傳播三大版塊。在交流合作方面，舉辦中醫藥產品及中藥材展覽展銷，邀請內地、港澳台地區中醫藥企業及東南亞、“一帶一路”沿線國家傳統醫藥企業、藥材經銷商參加；與有關餐飲企業、中藥材經銷商合作，在博覽會開幕當天晚上舉辦藥食同源晚宴；舉辦企業品牌推介會，安排參展的中醫藥企業進行企業品牌宣傳推介、發布主要產品，同時開展項目路演及投資洽談簽約。在學術研討方面，舉辦2025紫荊中醫藥國際峰會，圍繞“人工智能（AI）技術在中醫藥領域的應用”、“中醫藥產業化、國際化”、“傳統醫藥文化傳播”等話題安排主題演講和研討交流；邀請國醫大師、岐黃學者在博覽會期間舉辦中醫講座，面向社會公眾科普中醫常識及健康養生常識。在文化傳播方面，舉辦名中醫諮詢義診、“中醫藥，讓人類更健康”文化展演等活動；開展宣傳“新時代神農嘗百草”行動，大力宣傳香港本地中草藥資源及相關部門、高校、科研機構開展此項行動的成果，並通過國際合作吸收借鑒世界各國傳統醫藥優秀成果，推動中醫藥創新發展。



《紫荊》雜誌社副社長黃曉華稱，目前，博覽會組委會正全力推進籌備工作，邀請了香港各領域代表人士擔任組委會顧問，邀請中醫藥領域權威機構擔任組委會支持機構。受聘擔任博覽會顧問的有：全國政協副主席梁振英，全國政協常委高永文，全國人大代表、香港中醫中藥界聯合總會會長李應生，香港立法會議員、香港注冊中醫學會會長陳永光，香港中藥業協會首席會長黃光輝，香港浸會大學中醫藥學院教授陳虎彪等；受邀擔任支持機構的有：中國中藥協會、香港生產力促進局、香港中醫中藥界聯合總會、香港注冊中醫學會、中醫藥全產業鏈香港中心、香港大學中醫藥學院、香港中文大學中醫學院、香港浸會大學中醫藥學院、北京中醫藥大學、廣州中醫藥大學、中國民族貿易促進會等。



《紫荊》雜誌社助理總編輯黎知明表示，籌備工作自2025年1月啟動以來，進展順利，得到中央港澳辦、國家中醫藥管理局及中央政府駐港聯絡辦、香港特區政府醫務衞生局、衞生署等機構和部門的政策指導和支持幫助。組委會先後赴安徽、河北、甘肅、陝西等地拜訪中醫藥管理部門、重點中醫藥企業，邀請其組團來港參加博覽會。同時重點聯繫對接一批知名藥企、中醫藥高校、中醫院及科研機構。為了增強本次博覽會的國際性，主辦方邀請到美國中醫學會、菲律賓中醫暨針灸學會等海外有關中醫藥機構／企業及專家學者參會。同時亦向多國駐港領事館發出邀請，請其協助組織所在國家的企業、專家學者來港參加博覽會，部分國家表示出參會意願。



博覽會組委會表示，距離博覽會開幕還有兩個月的時間，也是籌備工作的關鍵時期。組委會將繼續擴大招商、積極邀請知名專家學者，重點做好開幕典禮、中醫藥國際峰會、名中醫講堂及名中醫進社區健康諮詢義診等博覽會各項活動的設計與落實，力爭把本次博覽會舉辦成一屆高水平、有成果、有影響的中醫藥行業盛會，向國際社會講好中國故事的中醫藥篇章。