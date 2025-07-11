馮德萊恩“被動議信任”了嗎？

中評社北京7月11日電／歐洲議會10日在法國斯特拉斯堡舉行的全會上否決了針對馮德萊恩領導的歐盟委員會的不信任動議。這是自2014年以來歐洲議會首次對歐盟委員會發起不信任投票。分析人士指出，不信任動議雖未獲通過，但可視為對馮德萊恩的一次嚴厲“警告”。



動議因何而起？



新華社報導，動議由歐洲議會右翼黨團歐洲保守與改革黨團羅馬尼亞籍議員格奧爾基·皮佩雷亞發起，他指控馮德萊恩領導的歐委會在新冠疫苗採購透明度、歐盟恢復基金管理、成員國選舉干預等方面存在嚴重問題。



動議焦點集中在馮德萊恩在疫情期間與輝瑞公司首席執行官阿爾伯特·布拉的“短信門”事件。美國《紐約時報》報導說，在歐盟最大疫苗供應商阿斯利康生產出現問題期間，馮德萊恩曾與布拉私下通過短信溝通，敲定了採購量達18億劑的新冠疫苗合同。在要求歐盟委員會公佈馮德萊恩與布拉的短信內容遭拒後，《紐約時報》將歐盟委員會告上法院。今年5月，歐盟普通法院裁定，歐盟委員會拒絕公佈短信內容未能提供充分法律依據，缺乏正當理由。



歐洲議會7日就不信任動議舉行辯論。皮佩雷亞表示，歐盟法院的裁決證明歐委會缺乏透明度，而後者卻選擇不執行這一裁決。馮德萊恩辯稱，歐委會與歐盟成員國共同參與疫苗合同談判，並由27個成員國各自簽署。她指責皮佩雷亞是“極端分子”，試圖用虛假信息分化社會。



各方如何評價？



10日共有553名歐洲議會議員參與投票，佔全部720名議員的76.8%。最終計票結果是175票贊成、360票反對、18票棄權，不信任動議被否決。



馮德萊恩10日未出席上述動議投票。她隨後在社交媒體發文說：“在全球動蕩和不確定性加劇的當下，歐盟需要力量、遠見和行動力。”她還表示，外部勢力試圖破壞歐盟穩定。

