盧拉三招反擊特朗普：“離了美國也能活”

中評社北京7月11日電／巴西總統盧拉10日繼續反擊美國總統特朗普對巴西商品加征50%關稅的威脅，表示巴西經濟沒有對美貿易也能運行，同時也準備通過外交、經貿等手段嘗試解決問題。



“離了美國也能活”



新華社報導，“巴美貿易只占巴西國內生產總值（GDP）的1.7%，並不是說沒有美國我們就活不了。”盧拉10日接受巴西媒體紀錄電視台採訪時說，巴西有能力保護國內產業，他將與對美出口的巴西企業家討論應對舉措，希望後者與巴西政府共同開拓新市場以應對挑戰。



盧拉表示，特朗普的信不僅內容失實，而且缺乏對巴西最基本的尊重。他指出，去年巴西對美出口額約為400億美元，進口額約470億美元，美國約有70億美元順差；過去15年，美國對巴西的貨物和服務貿易順差總額約為4100億美元。“如果特朗普團隊瞭解這些數據，就不會如此冒犯巴西。”



盧拉表示，巴西政府將首先通過外交渠道解決問題，包括向世貿組織申訴，將聯合其他受美國關稅政策影響的國家共同維權。



如果外交努力無果，巴西政府將依據巴西國會今年4月通過的經濟對等法案實施對等反制，自8月1日即美方宣稱的關稅生效日起提高對美關稅。



“他收我們50%（關稅），我們就收他們50%。”盧拉說：“尊重是好事，我尊重別人，也希望得到尊重。”

