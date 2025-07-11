緬北白家集團犯罪細節披露　觸目驚心！

中評社北京7月11日電／據央視新聞：記者今天（11日）從廣東省人民檢察院獲悉，緬北果敢“四大家族”白家犯罪集團專案已提起公訴。長期盤踞緬北實施電詐，白所成等21人被提起公訴！



在緬北“四大家族”中，白家是當地勢力最大、擁有最強大私人武裝和滲透地方政治能力，在果敢地區直接控制著多個規模龐大電詐園區的犯罪集團。白家犯罪集團對我國公民犯下了哪些滔天罪行，他們又是如何被我國公安機關摧毀的？



白家建立41個電詐園 直接掌握武裝力量



白家家主白所成，1949年出生於緬甸果敢，曾擔任緬甸撣邦果敢自治區主席，在任期間，大量委任家族成員以及門生舊部把持了當地要害部門。



2016年卸任時，白所成已經鋪排好進一步延續、擴大自己家族勢力的路線和版圖，他安排長子白應能、次子白應蒼，分別擔任了果敢自治區重要職務，並掌握了警察營、民兵隊等武裝力量。即使卸任多年，白所成仍擁有絕對的掌控權。



犯罪嫌疑人白應蒼說：“白家綜合實力排第一，在政、軍兩界都屬於最大的。”



2018年前後，察覺到在緬北快速興起的電信網絡詐騙是一條全新的“生財之道”後，原本靠黃賭毒起家並以此支撐家族經濟的白家也決定“下場”。



短短幾年，白家就迅速建立並發展起了百勝、蒼勝、騰龍、鑫百利等41個電詐園區。



警方掌握的證據顯示，白家直接掌握的武裝力量約2000人，這些可以由白家自主掌控和調集的武裝力量，成為金主們想要在緬北立足安身、電詐斂財的“敲門磚”和“通行證”。這條共生的黑色鏈條，將白家和金主緊密地捆定。

