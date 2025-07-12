中評關注：C15+議員提施政報告建議

C15+多位議員在見特首後共同會見傳媒（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月12日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超將於今年9月發表2025年《施政報告》。由立法會多名非政黨議員所組成的“C15+”議員11日向李家超提交施政報告建議，內容涵蓋高層公務員治理、民生福利、人工智能、教育產業等。



C15+多位議員在見特首後共同會見傳媒。C15+召集人、立法會議員陳紹雄表示，議員們與特首的交流氣氛非常融洽，“而且在交流過程之中，本來每位議員有5分鐘發言，發言完畢之後特首都非常感興趣，就數個課題跟我們作進一步互動。”C15+議員普遍認為，本屆政府上任後迎難而上，處理了包括規管網約車平台、劏房及北環線等一些積累多年的問題。



據介紹，陳紹雄建議特區政府著力布局發展“新質生產力”，把握人工智能和數字經濟推動產業變革的機遇，為國家、為香港自身的繁榮發展作出貢獻。會面期間，陳紹雄主要向特首就強化公務員的“業主意識”、“零基預算”、低空經濟、氫能經濟、綠色永續航空燃料(SAF)的發展定位等方面提述意見。陳紹雄認為，要強化公務員的“業主意識”及主管的領導責任。他肯定特首率領其施政團隊以破局思維，作出施政改革，特別是研究“高級公務員責任制”，強化政府部門主管和高級公務員的領導作用，針對重復及嚴重性問題，並研設懲處機制。建議研究以凍結加薪等措施作為懲罰方法之一。陳紹雄還建議，為公務員注入更顯著的理財基因，尤其在推動主管工務工程的時候，主責部門應抱有“業主”意識，負上合理訂定設計要求及項目預算，與及嚴格管控預算、開支及進度的責任。



立法會議員江玉歡建議要以政府行政能力系統性提升，破解香港深層次發展問題。她認為，香港當前面臨很多的難題，看似屬於不同範疇，但都指向一個關鍵即治理體系的協同效應、決策精進度及執行性。她建議讓績效指標（KPI）體系，對接民生實效，“不是看做了多少，而是市民獲得多少”。建議打通數據、打破部門的壁壘，通過跨部門攻堅小組及流程再造，解決跨部門的“硬骨頭”等。