看特朗普“變臉”　俄羅斯為何“很淡定”？

中評社北京7月11日電／美國總統特朗普10日接受美國媒體採訪時說，美國已經與北約達成協議，將向北約運送援助烏克蘭的武器，而北約將全額支付這些武器的費用。他還稱，自己“對俄羅斯感到失望”，並將於14日發表有關俄羅斯的“重大聲明”。



新華社報導，本月以來，俄羅斯加強對烏克蘭襲擊力度，特朗普對俄也突然“變臉”。在月初與俄總統普京通話討論烏克蘭問題後，特朗普抱怨對通話沒有取得任何進展“感到不快”。幾天後，特朗普在內閣會議上公開表示對普京“很不滿意”，稱普京“態度一直非常好”但結果“毫無意義”。



對於特朗普的態度轉變，俄羅斯頗為“淡定”。俄總統新聞秘書佩斯科夫9日回應，特朗普的言論顯示，他已意識到解決烏克蘭問題“比他最初預想的要艱難很多”。俄方將繼續致力於修復俄美關係，同時也認為美方將通過政治和外交途徑解決烏克蘭問題。



值得注意的是，俄美對話並未因特朗普的態度變化而中斷。俄外長拉夫羅夫與美國國務卿魯比奧10日在馬來西亞舉行會談。從事後雙方表態看，美方一方面對俄方未能展現更多靈活性感到失望，聲稱要看到結束俄烏衝突的“路線圖”，但另一方面也對俄方提出的通往和平“新想法”表現出興趣。俄方認為，這次會談確認了俄美雙方尋求對話與合作的“共同願望”。



專家認為，俄方之所以“淡定”對待特朗普“變臉”，主要有三方面原因。



其一，俄羅斯對特朗普反覆無常的風格已然習以為常。在回應有關特朗普態度轉變的問題時，佩斯科夫說，俄方對此“非常平靜”，“畢竟特朗普說話風格一貫比較強硬”。俄國家杜馬國際事務委員會委員布京娜說，對於特朗普的“威脅”沒必要當真，“他一天之內就能變臉五次”。俄政治評論員烏梅連科夫撰文說，俄方不會“懼怕”特朗普“變臉”，因為特朗普只是為了在盟友面前“秀強硬”。

