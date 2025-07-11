馬來西亞總理安瓦爾會見王毅

中評社北京7月11日電／據外交部網站：2025年7月11日，馬來西亞總理安瓦爾在布城會見來馬出席東亞合作年度系列外長會的中共中央政治局委員、外交部長王毅。



安瓦爾請王毅轉達對習近平主席的親切問候，表示中國是馬來西亞值得信賴的朋友和夥伴。習近平主席今年成功訪問，是馬中關係史上一件大事。習近平主席關心和思考世界的前途命運，贏得馬政府和人民發自內心的敬重。對華友好是馬來西亞政府和人民的共識，馬中各領域合作成果惠及兩國人民。當今世界，金磚國家等合作機制卓然壯大，各國都在追求獨立自主和發展繁榮，中國在其中發揮了引領作用，馬方深表讚賞。



王毅轉達了中國領導人的親切問候。王毅說，習近平主席今年4月對馬來西亞成功進行國事訪問，雙方宣布構建高水平戰略性中馬命運共同體。在中馬領導人共同引領下，中馬關係進入歷史最好時期。中國是馬來西亞真誠朋友，願同馬方落實好兩國領導人重要共識，推動高水平戰略性中馬命運共同體建設走深走實。中方全力支持馬方擔任東盟輪值主席國，支持馬來西亞在國際和地區事務中發揮更大作用，期待中國東盟合作不斷邁出新步伐。



王毅說，歷史潮流滾滾向前，全球南方崛起不可阻擋。中馬作為發展中國家、新興經濟體和全球南方重要代表，要攜手應對挑戰，共謀發展振興。美國單邊徵收高額關稅，不負責任、不得人心。中國將始終同廣大發展中國家站在一起，堅持高水平對外開放，分享中國超大市場紅利，共同做大合作共贏的蛋糕。



訪問期間，王毅還會見了馬來西亞外長穆罕默德。