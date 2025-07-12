快評：台灣在美國戰略棋盤上的價值必然遞減

中評社快評/中國人民大學澄海全球發展與安全高等研究院和兩岸關係研究中心7月8日舉辦“澄海全球·名家對話”。美國美利堅大學國際關係學院教授趙全勝在“對台灣內外環境的分析與思考”主題演講中指出，美國打“台灣牌”具有長期性，會在任何時候將其“打足”。但同時，一個關鍵趨勢不容忽視：台灣在美國眼中的戰略重要性已然下降，美國正轉向追求以更低成本、更高收益的方式操作這張牌。



趙全勝教授的觀察一針見血。台灣重要性下降的根源，恰恰在於中國大陸在美國全球戰略中重要性的上升，以及中美關係本身無可替代的關鍵性。台灣問題作為中美關係中最重要、最敏感的核心問題，美國歷來僅從自身國家利益出發進行操弄。台灣的角色，本質上從未改變——它始終是美國用以制衡中國的一枚戰略“棋子”。



美國決策層心知肚明，要穩定或管理與中國這個主要競爭對手的關係，就無法繞開被中方視為“核心利益中的核心”的台灣問題。趙全勝教授援引特朗普曾將橢圓形辦公桌比作大陸、筆尖比作台灣的生動比喻，以及美國學界“台灣並不重要”的公開論調，清晰揭示了美方對台海力量對比和戰略權重的真實認知。



隨著中國大陸綜合實力持續增強，中美關係的全域性影響力愈發凸顯，台灣在美國戰略棋盤上的相對價值必然遞減，其被邊緣化甚至在某種情境下被視為可犧牲的“棄子”風險，已成為難以逆轉的趨勢。

