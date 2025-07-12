王毅談中美外長會晤：加強接觸、防止誤判

中評社北京7月12日電／2025年7月12日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在吉隆坡出席東亞合作年度系列外長會期間應詢向記者介紹中美外長會晤情況。



新華社報導，王毅表示，在多邊場合舉辦雙邊會見，這是國際習慣做法。吉隆坡召開的系列外長會為中美的接觸提供了一個平台。雙方都意識到中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，事關兩國、影響全球。所以，既然要會晤，就要認真嚴肅地談，就要本著對兩國人民、對世界、對歷史負責的態度坦誠交流。雙方的一個共同著眼點，就是要把兩國元首達成的重要共識真正變成具體的政策和實際的行動。這樣才能像習近平主席所說那樣，確保中美兩艘巨輪，不偏航、不失速，更不能相撞。這次的會晤是建設性的，雙方本著相互尊重的精神進行了平等對話。中方全面闡述了我們對待中美關係的原則立場，相信增進了美方對中方的瞭解，也為兩國外交團隊下一步的交往鋪設了道路。可以用幾個詞來概括一下，那就是：加強接觸、防止誤判、管控分歧、拓展合作。



王毅說，如果從歷史演進和人類整體的視角看，中美兩個大國確實擁有廣泛共同利益，也存在廣闊的合作空間。雙方有責任，也有可能找到一條新時期中美在這個星球上的正確相處之道，這將是兩國人民之福，也是世界各國所盼。