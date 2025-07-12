王毅出席第32屆東盟地區論壇外長會

中評社北京7月12日電／2025年7月11日下午，中共中央政治局委員、外交部長王毅在吉隆坡出席第32屆東盟地區論壇外長會。



新華社報導，王毅說，安全同發展息息相關。亞太地區的快速發展得益於總體和平穩定的地區環境，應當倍加珍惜。東盟地區論壇（ARF）是東盟主導、亞太地區重要多邊安全平台，對維護地區和平穩定負有重要責任。《東盟共同體願景2045》提出要重振ARF，加強建立信任措施，中方對此表示歡迎。



王毅表示，當今世界進入動蕩變革期，要確保亞太地區穩定發展、使ARF繼續發揮應有作用，中國的主張是：秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，推動構建均衡、有效、可持續的安全架構，積極構建安危與共、求同存異、對話協商的亞洲安全模式，走出一條對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和的新型安全之路。



一是堅持安危與共。世界上沒有所謂“絕對安全”，更沒有誰的安全高人一等。以零和博弈心態製造分裂和對立，同維護安全的目標背道而馳。我們要尊重各國主權和領土完整，堅持和平解決爭端，反對使用武力或以武力相威脅，標本兼治消除衝突和戰爭的根源。



二是倡導求同存異。亞洲呼喚“以和為貴”“和合共生”的東方智慧。今年是萬隆會議召開70周年。我們要從萬隆精神中汲取智慧，聚同化異，重視和照顧各方合理安全關切。



三是踐行對話協商。我們願同地區國家一道，通過真誠溝通增進理解信任，通過對話協商彌合解決分歧，為ARF各領域建立信任措施和預防性外交注入更多活力。