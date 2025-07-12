庫爾德工人黨解除武裝　土耳其總統盼持久和平

中評社北京7月12日電／土耳其總統埃爾多安11日對首批庫爾德工人黨成員解除武裝表示歡迎，希望這一行動有利於土耳其乃至本地區實現“持久和平”。



新華社報導，埃爾多安當天在社交媒體上發文說，今天在通往“無恐怖主義的土耳其”道路上邁出了重要一步。



11日上午，首批庫爾德工人黨成員在伊拉克北部庫爾德自治區（庫區）蘇萊曼尼亞省解除武裝。據伊拉克媒體報導，在當天舉行的解除武裝儀式上，包括4名指揮官在內的30名庫爾德工人黨成員依次將武器投入一個焚燒池內銷毀。



一名不願公開姓名的土耳其高級官員當天對土媒體表示，這一行動標誌著庫爾德武裝在結束長達數十年的武裝衝突上邁出“堅實且受歡迎的一步”，標誌著有關解決庫爾德問題的和平進程迎來一個“不可逆轉的轉折點”。



土耳其議會第三大黨、親庫爾德人的人民平等與民主黨發表聲明說，隨著庫爾德工人黨成員銷毀武器，“我們正在進入一個解決庫爾德問題和建設民主土耳其的新時代”。



據土耳其媒體報導，人民平等與民主黨在推動庫爾德工人黨解除武裝方面發揮了關鍵作用。



報導說，關於解決庫爾德問題的和平進程將分5個階段進行，重點是庫爾德工人黨解除武裝並自行解散。後續階段還將包括讓該黨成員合法重新融入社會、促進各民族和解。



庫爾德工人黨創建於1979年，尋求通過武力在土耳其與伊拉克、伊朗和敘利亞交界處的庫爾德人聚居區建立獨立國家，被土耳其列為恐怖組織。今年3月，庫爾德工人黨宣佈停火，並表示響應其被監禁領導人阿卜杜拉·厄賈蘭的呼籲，將放下武器並解散。5月12日，庫爾德工人黨發表聲明，宣佈解散並結束武裝鬥爭。