王毅談南海問題：不要一提到南海就想到摩擦

中評社北京7月12日電／2025年7月12日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在吉隆坡出席東亞合作年度系列外長會期間應詢向記者談南海問題。



新華社報導，王毅表示，每年的東亞合作系列外長會都會談到南海問題，今年也不例外。但這次我的一個突出感受是，地區各國同少數域外國家之間溫差很大。在中國－東盟外長會上，大家談南海問題越來越平和、越來越有信心，因為和世界上其他海域相比，南海顯然是穩定的，航行和飛越自由更不存在問題。域外一些國家總是要對南海指手畫腳，儘管今年的調門都明顯降了下來，但仍未停止，唯恐南海不亂，地區各國對這些“老戲碼”已看得很清楚。



王毅說，會上我提出南海應該構建起新敘事，也就是說，不要一提到南海就想到摩擦、衝突甚至對抗，而是應想到和平、穩定與合作，這應成為今後南海敘事的主流。目前中國和東盟各國正在朝這個方向努力。當然還有那麼一個國家同大家有點格格不入，但相信它總會想明白的。當別人的馬前卒，最後就會成為犧牲品。



王毅表示，中國和東盟各國都同意，要將“南海行為準則”打造成《南海各方行為宣言》的升級版，確保“準則”有效、富有實質內容、也符合國際法。大家也都同意要力爭在明年如期達成“準則”。下一步，磋商密度會更高，進程也將加快。我們完全有信心、有能力、有智慧維護好南海的穩定，排除外部干擾，共同將南海打造成為和平、友誼、合作之海。



王毅強調，會議期間我還就所謂“南海仲裁案”闡明中方的立場。這起“仲裁案”在事實認定和法律適用等方面都存在嚴重缺陷，是打著《聯合國海洋法公約》旗號做違反《公約》的事情，對地區和平穩定和國家海洋秩序帶來的破壞越來越明顯。我們不禁要問，如果允許濫用強制仲裁，那麼外交努力還有沒有意義？雙邊磋商是否要放棄？各方在《南海各方行為宣言》的承諾還有沒有效力？將領土主權和海洋劃界問題通過包裝提交仲裁，各方根據《公約》作出的排除性聲明還要不要尊重？菲律賓同中方達成的對話解決問題協議還算不算數？如果南海所有島礁都無權主張海洋權益，世界海洋版圖是不是要重畫？事實證明，“仲裁案”是個政治操弄，應該掃進歷史的垃圾堆了。