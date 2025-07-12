王毅談東亞合作年度系列外長會積極成果

中評社北京7月12日電／2025年7月12日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在吉隆坡出席東亞合作年度系列外長會期間向記者談中國東盟合作。



新華社報導，王毅表示，今年的東亞合作系列外長會開得很順利，尤其是中國－東盟的10+1外長會氣氛十分友好、融洽，在當前單邊主義、保護主義甚囂塵上的背景下，中國和東盟國家展現了相互支持、團結合作、共迎挑戰的強烈願望。會議取得一系列積極成果：



一是雙方確認完成了中國－東盟自貿區3.0版磋商，一致同意提交今年10月舉行的領導人會議核可並簽署，明確發出了我們要繼續推進地區經濟一體化，繼續打造高水平區域自貿網絡的清晰信號。



二是雙方就中國－東盟全面戰略伙伴關係今後5年的行動計劃達成一致，明確了未來5年中國東盟40多個領域全方位合作的目標任務，為下階段雙方各領域務實合作注入強勁動力。



三是雙方歡迎“南海行為準則”磋商完成了三讀，一致同意力爭在2026年內完成磋商，達成一個有效、富有實質內容並且符合包括《聯合國海洋法公約》在內國際法的“準則”，這將對南海的和平穩定提供更有力的保障。



王毅指出，今年4月，中國召開中央周邊工作會議，提出了今後一個時期中國周邊工作總體思路和目標任務，強調要聚焦周邊命運共同體建設，同周邊國家建設好共同家園，推進各國的共同現代化。會議結束後，習近平主席對越南、馬來西亞、柬埔寨進行成功國事訪問，推動周邊命運共同體的建設取得新進展、邁上新台階。



王毅表示，東盟各國都高度評價中國東盟全面戰略伙伴關係，都一致認為中國是東盟最重要的對話伙伴，中國－東盟合作是亞太區域最具活力、最富成果的範例。我們對中國－東盟關係未來充滿信心。