王毅會見斯里蘭卡外長赫拉特

中評社北京7月12日電／2025年7月12日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在吉隆坡會見斯里蘭卡外長赫拉特。



新華社報導，王毅說，中國和斯里蘭卡傳統友好。今年1月，習近平主席同迪薩納亞克總統舉行富有成果的會談，就深化中斯戰略合作伙伴關係、共同打造中斯命運共同體達成重要共識，為中斯關係發展指明方向、提供指引。中方願同斯方一道努力，推動中斯真誠互助、世代友好的戰略合作伙伴關係向前發展。



王毅表示，中方是斯方可信賴的伙伴，雙方應深化高質量共建“一帶一路”和各領域務實合作。要共同實施好科倫坡港口城和漢班托塔綜合開發兩大旗艦項目，加快中斯自貿協定談判，在綠色能源、數字經濟、現代農業、海洋經濟等領域打造合作新增長點。中斯海洋合作是互利共贏的，不針對第三方，也不應受第三方干擾。中方願同斯方在東盟地區論壇等東亞合作平台加強協調合作，共同維護本地區穩定發展。所謂“印太戰略”，挑動陣營對抗，脅迫各方選邊站隊，不符合時代潮流，也不會得到地區國家支持。



赫拉特表示，斯方高度重視對華關係，堅定恪守一個中國原則。感謝中方堅定支持斯維護獨立、主權和領土完整，在斯困難之際及時伸出援手。斯中合作為斯人民帶來巨大福祉，也有力促進地區整體發展和互聯互通。斯方願同中方落實好兩國元首共識，加強經貿投資、基礎設施、海洋等各領域務實合作，進一步深化斯中戰略合作伙伴關係。