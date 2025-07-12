王毅談當前和下階段的中美關係發展

中評社北京7月12日電／據外交部網站：2025年7月12日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在吉隆坡出席東亞合作年度系列外長會後，接受中國媒體的採訪。



一、此次中國—東盟外長會取得哪些成果？中方為推動東亞合作作出哪些努力？



王毅：今年的東亞合作系列外長會開得很順利，尤其是中國—東盟的10+1外長會氣氛十分友好、融洽，在當前單邊主義、保護主義甚囂塵上的背景下，中國和東盟國家展現了相互支持、團結合作、共迎挑戰的強烈願望。會議取得一系列積極成果：



一是雙方確認完成了中國—東盟自貿區3.0版磋商，一致同意提交今年10月舉行的領導人會議核可並簽署，明確發出了我們要繼續推進地區經濟一體化，繼續打造高水平區域自貿網絡的清晰信號。



二是雙方就中國—東盟全面戰略夥伴關係今後5年的行動計劃達成一致，明確了未來5年中國東盟40多個領域全方位合作的目標任務，為下階段雙方各領域務實合作注入強勁動力。



三是雙方歡迎“南海行為準則”磋商完成了三讀，一致同意力爭在2026年內完成磋商，達成一個有效、富有實質內容並且符合包括《聯合國海洋法公約》在內國際法的“準則”，這將對南海的和平穩定提供更有力的保障。



今年4月，中國召開中央周邊工作會議，提出了今後一個時期中國周邊工作總體思路和目標任務，強調要聚焦周邊命運共同體建設，同周邊國家建設好共同家園，推進各國的共同現代化。會議結束後，習近平主席對越南、馬來西亞、柬埔寨進行成功國事訪問，推動周邊命運共同體的建設取得新進展、邁上新台階。



東盟各國都高度評價中國東盟全面戰略夥伴關係，都一致認為中國是東盟最重要的對話夥伴，中國—東盟合作是亞太區域最具活力、最富成果的範例。我們對中國—東盟關係未來充滿信心。

