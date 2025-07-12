中方駁斥美國駐菲大使等涉海錯誤言論

中評社北京7月12日電／據中國駐菲律賓大使館：中國駐菲律賓使館發言人就美國駐菲大使等涉海錯誤言論答記者問。



問：7月11日，美國駐菲律賓大使羅玫凱在菲智庫Stratbase舉行的論壇上發言，妄稱2016年“南海仲裁案裁決”具有終局性和約束力，批評中方在南海的主張缺乏依據，並持續採取擴張性、脅迫性行動，威脅航行飛越自由和合法使用海洋的權利。英國駐菲大使博菲爾斯、加拿大駐菲大使哈特曼、德國駐菲大使普法弗諾施克、日本駐菲大使遠藤和也在論壇上發表類似言論，個別國家駐菲使館也就此發表聲明。中國駐菲使館對此有何評論？



答：中方在南海仲裁案問題上的立場是一貫的、明確的、堅定的。南海仲裁案本質上是一場披著法律外衣的政治鬧劇。菲律賓違背同中方通過雙邊協商談判解決南海有關爭議的共識，違反《南海各方行為宣言》有關由直接相關當事國通過協商談判和平解決爭議的規定，濫用《聯合國海洋法公約》爭端解決機制，無視中方所作的排除性聲明，執意單方面向臨時仲裁庭對中方提起南海仲裁案。所謂的臨時仲裁庭越權管轄、枉法裁判，所作裁決非法、無效。中國不接受、不參與仲裁，不接受、不承認所謂裁決，更不接受任何基於該裁決的主張和行動。中國在南海的主權和權益是在長期的歷史實踐中形成的，具有充分的歷史和法理依據，在任何情況下都不受非法仲裁裁決的影響。



美國駐菲大使等少數國家駐菲使節罔顧事實、顛倒黑白，每年在非法裁決出台周年之際，大肆炒作、製造虛假敘事，企圖逼迫中方接受非法裁決。這種行徑注定是徒勞的，中方對此堅決反對。世人皆知，無論是“仲裁庭”的發起還是後續炒作，都有域外國家的策劃和操弄，目的就是攪亂南海，從中謀利。世界上越來越多國家已看清這出鬧劇的本質，中方的立場恰恰是在維護國際法治精神，維護《聯合國海洋法公約》的嚴肅性。在中國和東盟各國共同努力下，南海的形勢是穩定的，航行和飛越自由得到有效保障。中方正同東盟國家加快磋商，爭取盡早達成“南海行為準則”，構建和平、合作、友好的南海新敘事。一切企圖興風作浪、挑撥是非的行徑都將破產。