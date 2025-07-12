美國務院一日裁員千餘人　哪些業務被削弱？

中評社北京7月12日電／新華社報導，美國務院11日開始大規模裁員，首批將解雇1350多人。數十名外交官、國會議員、國務院工作人員等當天在位於華盛頓的美國國務院外手舉標語，舉行抗議。



多家媒體援引國務院內部裁員通知報導，首批解雇對象包括在美國國內工作的1107名公務員和246名外事人員。被裁撤員工接到一份通知，告知其職位被“取消”，他們將在當地時間11日下午5時後無法進入國務院總部，無法訪問他們的電子郵箱和共享網絡。



在被裁員工收拾東西的同時，數十名他們的國務院同事、大使、國會議員等在國務院外抗議，手中舉著寫有“感謝美國外交官”和“我們都應該得到更好的待遇”的標語。



據美國媒體報導，這次裁員是美國務院今年4月啟動的重組改革的一部分。美國務院在國內工作的大約1.8萬名員工中，最終將有近3000人離職。



通知說，裁員涉及美國務院內部“非核心功能、重復設立或冗餘的部門”，以及通過集中化可大幅提升工作效率的單位。據此前媒體報導，一些涉及民主和人權、多元化、難民等事務的相關機構將被關停。美國務院還將優化國內機構，強化自身外交職責。



美國務卿魯比奧曾說，國務院的規模和開支在過去15年飆漲，有必要精簡、重組，讓其更符合總統特朗普的“美國優先”議程。



今年2月，特朗普簽署行政命令推進聯邦政府大規模減員，涉及農業部、商務部、衛生與公眾服務部、國務院、財政部、退伍軍人事務部等部門以及十多個聯邦機構。此後，裁員一事於5月被美國加利福尼亞州北區聯邦地區法院叫停。美國司法部當月向第九巡回上訴法院提起上訴，但遭駁回。特朗普政府隨後請求最高法院介入此事。



本月8日，美國聯邦最高法院撤銷下級法院命令，允許政府推進削減聯邦勞動力和解散聯邦機構的計劃。美國國務院當天在社交媒體上表示，“將繼續推進國務院的歷史性重組工作”。