文化連兩岸　青年共發展

大陸油畫系學生游同學（右）與台灣美術系學生吳同學（左）合影留念（中評社 陳思遠攝） 中評社北京7月15日電（記者 陳思遠）7月12日，“元宇宙探戡隊駐地創作展”兩岸青年文創藝術交流活動在北京舉辦，28位青年帶著數日創作的作品齊聚展館，熱情分享創作故事。其中，來自大陸和台灣的兩位青年向中評社記者分享了她們在北京駐地創作活動期間的感想。她們表示，這些天與對方同吃同住，彼此間之間建立了深厚的友誼，希望友誼不會因為這次活動的結束而結束，更盼兩岸朋友能常相聚。



大陸油畫系學生游同學告訴中評社記者，駐地活動於7月2日啟動，7月3日至4日，大家一起參加了兩岸青年峰會，隨後開啟了文化探訪之旅——漫步鼓樓、探尋中軸線、走進胡同博物館，沉浸式感受北京的歷史底蘊與人文風情。她表示，胡同之行令她印象深刻，“我們領略了門樓的精巧、建築的韵律與色彩的層次，胡同之美令人難忘。”



在創作分享環節，游同學展示了兩幅作品。其中一幅融合了她在北京的所見所聞：街上的北京大爺、靈動的喜鵲、故宮城墻外搖曳的樹影、拂面的愜意晚風，種種元素交織成獨屬於她的“北京印象”。



來自台灣美術系的學生吳同學也向記者介紹到，她的作品由五張小畫拼接而成，每一幅小畫都可獨立成作，拼在一起則呈現出四合院的形象。“在走訪胡同的路上，我就會觀察一些小細節或者是光影，或者是一些獨屬北京胡同的記號，然後我就給它拍下來。”她介紹道，作品選用膠彩、顔彩顔料創作，這類顔料顆粒感明顯，在光照下會有閃爍的質感，恰與胡同、四合院的古朴韵味相呼應。



“文化有著共同的根脈，這份聯結從未斷裂。”針對此次“胡同密碼”主題的兩岸青年文創藝術交流活動，北京市台辦主任霍光峰認為其文化聯結意義顯著，推動了兩岸青年的心靈契合。胡同是北京文化的鮮活載體，同時也是中華傳統文化的重要組成部分，兩岸青年穿梭於胡同，親身感受胡同的古朴韵味與獨特魅力，通過藝術創作的形式，展現對胡同文化的理解與感悟。霍光峰介紹，北京擁有豐富的教育與就業資源，目前有很多在校台生畢業後，選擇留在北京工作和發展，經過奮鬥努力，他們都有優秀的表現和成就。霍光峰表示，大陸積極為台灣青年在陸學習、實習、就業等各環節提供政策支持。北京市台辦近期已在官網發布各類實習就業崗位信息，希望更多台灣青年從來北京交流、學習、實習開始，積累經驗和能力，提高核心競爭力，實現來大陸發展夢想。各相關部門要充分考慮台灣青年實習與就業的實際需求，提前做好工作規劃，不斷豐富舉措、拓寬信息傳播渠道，切實為台灣青年提供幫助。



霍光峰最後表示，未來將進一步深化兩岸青年在文化、體育、科技、藝術等多領域的交流，讓台灣青年在與大陸社會的深度互動中，真切感受大陸發展機遇與文化生活，讓兩岸青年攜手並肩，共同為兩岸關係的和平發展貢獻青春力量。

