畢依帆：文創為橋　兩岸青年共探文化新解

策展人畢依帆接受中評社採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京7月15日電（記者 陳思遠）在7月12日舉辦的“元宇宙探戡隊駐地創作展”兩岸青年文創藝術交流活動期間，策展人畢依帆接受中評社記者採訪時表示，希望通過駐地創作活動，為兩岸文創藝術領域青年搭建線下交流平台，打破年輕人過度依賴線上交流的狀態。同時，她希望未來活動能走到山西、敦煌等地，繼續以弘揚中華優秀傳統文化為核心，讓新一代年輕人用自身思維重新認識和解讀傳統文化。



談及創辦兩岸青年文創藝術交流活動的初心時，身為台灣同胞、已在北京生活16年的畢依帆坦言，在深耕藝術策展領域並與大陸青年學生交流過程中，她深感兩岸青年需要一個打破虛擬隔閡的線下平台。她表示，如果文創藝術領域的青年能聚在一起面對面交流，一定很有意義。於是，“元宇宙探戡隊”在她的推動和策劃下應運而生。



“‘元宇宙’”對應青年人熟悉的線上生活，‘探戡隊’則強調線下的體驗與探索。”畢依帆特別解釋“戡”字的深意：“用這個字，是想傳遞在短時間內完成創作的挑戰感，這趟旅程不僅是認識朋友，更是認識自己、突破極限的過程。”



畢依帆介紹，前兩屆活動主題分別是前門、三山五園，今年聚焦胡同與四合院，選擇這一主題是因其更貼近生活。活動期間，兩岸青年頂著酷暑走訪鼓樓、中軸線、胡同博物館，走進尋常百姓家，在茶室、小院裡感受新一代胡同居民的生活氣息，在新舊融合中思考傳統文化與現代生活的結合。三天探訪結束後，青年們需在4至5天內完成創作，呈現對胡同及線上線下生活的思考。



畢依帆表示，活動自舉辦以來，主題都與北京相關，她希望有機會能到山西、敦煌等更多地方，圍繞著中華傳統文化進行延伸，讓兩岸青年運用新一代的視角創作，為傳統文化解讀注入新思路。